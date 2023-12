Evergrande Health Industry Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei setzt der RSI Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für China Evergrande New Energy Vehicle. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 53,33 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert hingegen bei 75, was darauf hindeutet, dass die Aktie hier überkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als "schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent, was 4,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die China Evergrande New Energy Vehicle-Aktie eine "schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Bei der Einschätzung des Sentiments und Buzz spielen auch längerfristige Betrachtungen der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Dabei zeigt China Evergrande New Energy Vehicle eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt insgesamt zu einer "neutralen" Einschätzung.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Aktuell häufen sich die positiven Meinungen rund um das Unternehmen. Daher kommt die Redaktion zu dem Befund, dass das Unternehmen als "gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von China Evergrande New Energy Vehicle bezogen auf die Anlegerstimmung mit "gut" angemessen bewertet ist.