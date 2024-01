Evergrande Health Industry Aktie: Finger Weg!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung von Stimmungen und Diskussionen, insbesondere in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen.

In Bezug auf China Evergrande New Energy Vehicle wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei die Diskussion an zwei Tagen hauptsächlich positiv und an einem Tag hauptsächlich negativ war. In den letzten Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Evergrande New Energy Vehicle, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die fundamentale Analyse ergab, dass die Aktie von China Evergrande New Energy Vehicle laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt. Mit einem KGV von 203,16 liegt es insgesamt 1224 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) ist die Aktie der China Evergrande New Energy Vehicle ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 48,43 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.