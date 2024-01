Evergrande Health Industry Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die China Evergrande New Energy Vehicle-Aktie hat in Bezug auf Dividendenrendite, Branchenvergleich des Aktienkurses, Relative Strength Index und fundamentale Kriterien eine schlechte Bewertung erhalten. Die Dividendenrendite der Aktie liegt bei 0 %, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 4,87 % für Gesundheitsdienstleister liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die China Evergrande New Energy Vehicle-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -90,47 % erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Unterperformance von 94,94 % darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -5,07 %, und die China Evergrande New Energy Vehicle-Aktie liegt aktuell 85,4 % unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Evergrande New Energy Vehicle-Aktie zeigt einen neutralen Titel an, mit einem RSI7 von 66,67 und einem RSI25 von 44,16. Diese Werte führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Evergrande New Energy Vehicle-Aktie bei 203,16, was über dem Branchendurchschnitt von 15,34 liegt. Dies deutet auf eine Überbewertung der Aktie hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.