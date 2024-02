Evergrande Health Industry Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu China Evergrande New Energy Vehicle überwiegend negativ waren. In den letzten zwei Tagen haben die Nutzer vor allem negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Evergrande New Energy Vehicle einen Wert von 203 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Gesundheitsdienstleister" (KGV von 14,14) liegt die Aktie deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung zu erkennen. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant in eine positive oder negative Richtung verschoben. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Der Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor zeigt, dass China Evergrande New Energy Vehicle im vergangenen Jahr eine Rendite von -90,47 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Aktie 85,25 Prozent darunter. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -15,65 Prozent, und China Evergrande New Energy Vehicle liegt aktuell 74,82 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.