Evergrande-Aktie: Erleichterung im großen Stil!

Am vergangenen Wochenende geriet die Zahlungsfähigkeit des Immobilienriesen Evergrande in Bezug auf fällige Anleihezahlungen unter erheblichen Druck. Es blieb bis zur letzten Minute unklar, ob diese Bedingungen erfüllt werden konnten. Wie Reuters berichtet, konnte das Unternehmen kurz vor dem Wochenende mit den Gläubigern eine Verlängerung der Zahlungsfrist bis 2026 aushandeln.

Diese Nachricht hat dazu geführt, dass das Unternehmen gerade noch an einer Insolvenz vorbei schrammen konnte und an den Finanzmärkten für Aufatmen sorgte. Bereits am Dienstagmorgen nach der Eröffnung stieg die Evergrande-Aktie um beachtliche 8,7 Prozent auf einen Wert von 0,038 Euro an hiesigen Börsenplätzen. Am Montag verzeichnete der Titel bereits Zuwächse von ungefähr fünf Prozent.

Evergrandes unsichere Zukunft

Obwohl ein sofortiger Zusammenbruch...