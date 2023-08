Evergrande-Aktie: Bedeutender Absturz am Markt - Details dazu hier!

Der Ausdruck “Crash” ist an den Finanzmärkten ein oft genutztes Schlagwort, und in vielen Fällen wird dieses wohl überzogen verwendet, wenn es bei Verlusten von nur zehn oder sogar 20 Prozent bereits von einem Absturz gesprochen wird. Die Evergrande-Aktie konnte diese Definition jedoch am Montag mit ihren Kursbewegungen durchaus erfüllen.

Temporär sank der Wert der Aktie, nachdem sie zuvor etwa anderthalb Stunden vom Handel ausgesetzt war, um beachtliche 87 Prozent ab, wie das Nachrichtenmagazin “Spiegel” berichtet hat. Die Kurse fielen auf einen Tiefstand von 0,22 HKD und die Marktkapitalisierung schrumpfte auf lediglich 340 Millionen Euro zusammen. Marktbeobachter führten diesen drastischen Einbruch auf die veröffentlichten Geschäftszahlen zurück.

Evergrande und das Schuldenproblem

Obwohl es dem chinesischen...