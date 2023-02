Everfuel: Nel Beteiligung legt noch einen drauf – in Wuppertal.

Everfuel Aktie wurde als Wasserstoff-Zukunfts-Wert zuerst gehypt, dann nach einer gewissen Ernüchterung hat man eine relativ solide Kursbasis gefunden. Auf der kann das Management mit „Abliefern“ und konsequenter Strategieumsetzung aufbauen.

Die kräftigen Kursanstiege der Wasserstoffwerte in den letzten Wochen machte man in Dänemark nicht mit. Vielleicht hilft eine eher „kleine Meldung“ dazu, die Aufmerksamkeit auf die Dänen zu lenken. Bei Everfuel geht es strategisch, Schritt für Schritt weiter – Aufbau eines umfassenden H2-Infrastrukturnetzes in Skandinavien bis in den deutschen Raum. Dazu Schwerpunkte in den BENELUX-Staaten. Nachdem man zuletzt mit dem Vorzeigeprojekt Frederica die erste Produktion von Wasserstoff melden konnte – verbunden mit weiteren Förderzusagen für einen Ausbau der bestehenden Elektrolyse-Anlagen in Fredrica, gibt es jetzt positives aus Deutschland.

Und deshalb konnte Everfuel am 3.Januar 2023 einen Sauerstoffliefervertrag schliessen, der die Gesamtauslastung und Effizienz der Elektrolyseuranlage HySynergy 2.0 in Frederica verbessern und eine langfristige Einnahmequelle darstellen wird. Die Vereinbarung ist abhängig von der endgültigen Investitionsentscheidung des nicht genannten Partners für den Bau einer Prozessanlage neben HySynergy, die die Sauerstoff- „Abfälle“ von Everfuels HySynergy 2.0-Projekt nutzen wird, das kürzlich 246,3 Mio DKK an dänischen IPCEI-Mitteln erhalten hat.

„Zuvor haben wir den Vertrag über die Wasserstoffversorgung der Crossbridge Energy-Raffinerie vorbehaltlich der jetzt gewährten IPCEI-Finanzierung in Höhe von 246,3 Millionen DKK für HySynergy 2.0 bekannt gegeben. Mit einer Vereinbarung zur Sauerstoffentnahme auf HySynergy 2.0 werden wir eine führende PtX-Anlage im industriellen Maßstab errichtet haben. Kombiniert mit Verträgen über Prozesswärme mit dem lokalen Fernwärmebetreiber TVIS von HySynergy 1.0 nutzen wir alle Primärprodukte im Elektrolyseprozess: Wasserstoff, Sauerstoff und überschüssige Wärme.“ sagte seinerzeit Jacob Krogsgaard, der CEO von Everfuel.

Ab-Wärme, Wasserstoff und Sauerstoff – alles bringt Geld. Macht Everfuels „green hydrogen“ wettbewerbsfähiger gegenüber Alternativen.

Der langfristige Vertrag beinhaltet eine Zahlung für eine Kapazitätsreservierung von Sauerstoff und eine wiederkehrende Zahlung für die Sauerstoffversorgung. Everfuel erwartet einen Mindestumsatz von 1 Mio EUR pro Jahr, sobald die Vereinbarung vollständig umgesetzt ist, ohne dass für Everfuel zusätzliche Kosten zu erwarten seien.

Einges passiert seit 2021. Damals sah sich Everfuel „ in the initial stages of commercialising the green hydrogen value chain in its target markets “ – Everfuel Aktie bewertet nach Prognose für 2024

Nicht nur die allgemeine Stimmungslage ist eindeutig pro-Wasserstoff. Sondern auch im aktuellen REPowerEU-Programm sieht der Everfuel CEO und Gründer Jacob Krogsgaard weiteren Rückenwind für Everfuels Ziele. Nun liefert man bald die dritte Bilanz als börsennotiertes Unternehmen „ab“. Hierbei werden – noch – weniger die Umsatzzahlen im Vordergrund stehen. Sondern eher die getätigten Investitionen, Käufe, Kooperationen, Roll-out-Pläne und die Massnahmen „zum Füllen der Kriegskasse“.

Und kräftig steigende Umsätze startend auf homöopathischer Basis sollen in den nächsten Jahren ermöglicht werden. Dazu sind Gewinne erst dann realistisch, wenn die Umsätze über die „Referenzanlagenlevel“ hinausgehen. Ab 2024 oder später wird man sich darüber Gedanken machen können. Und für 2030 steht das Ziel einen Umsatz von rund einer Milliarde EUR zu erreichen – bisher unwidersprochen. Denn Everfuel besteht derzeit aus vollen Kassen und einer klaren Expansionsstrategie. Dazu kommt eine enge Vernetzung in einer Zukunftsindustrie. So wird man zu einem der First Mover im Bereich der „Betreiber“ von H2-Produktion. Und als Verteiler des H2 an die Nutzer. HIER DER BERICHT ÜBER DIE EVERFUEL BILANZ 2021, den Stand des Infrastrukturausbaus in Skandinavien. Dazu die Pläne in Frederica und Chancen Nel’s aus der Tätigkeit Everfuels.

Chart Everfuel Aktie zeigt Bodenbildung…

<

Everfuel AS | Powered by GOYAX.de