Everfuel Aktie macht es Nel nach: Kapital besorgt. Kurs runter. Und was Recklinghausen von Everfuel bekommt.

Everfuel Aktie wurde als Wasserstoff-Zukunfts-Wert zuerst gehypt, dann nach einer gewissen Ernüchterung hat man eine relativ solide Kursbasis gefunden. Auf der kann das Management mit „Abliefern“ und konsequenter Strategieumsetzung aufbauen. Und immer klar gewesen: Everfuels ehrgeizige Wachstumspläne brauchen Geld. Und neben den mittlerweile langsam in Schwung kommenden Subventionen braucht es auch Eigenkapital. Während der wichtige Aktionär Nel bereits kurz nach der Bekanntgabe seiner 2022er Bilanz am 3. März den Weg eines Private Placements über rund 1,6 Mrd NOK (rund 140 Mio EUR) zu 14.90 NOK je Aktie zur weiteren Wachstumsfinanzierung wählte, zogen die Dänen gestern nach:

25 Mio EUR Private Placement zu 34,0 NOK(ca. 3,00 EUR) je Aktie – Bezugsrechtsangebot wird kommen. Aktie nimmt den Nel Weg.

Kaum meldet Everfuel die Platzierung von Aktien im Gegenwert von 25 Mio EUR fällt die Aktie aktuell (12:06 Uhr) auf das Niveau des Bezugspreises: Minus 13,92 % auf 3,00 EUR. Ähnlich sah es bei Nel aus – fragt sich nur, ob sich die Aktie danach genauso schnell wieder erholt, wie die Aktie der Norweger. Auf jeden Fall bringt das Joint Venture mit Hy24, das den weltweit größten Infrastrukturfonds für sauberen Wasserstoff verwaltet, schon mal erste Früchte. Denn so bekommt Everfuel einen neuen, weiteren Ankeraktionär

Hy24 Clean H2 Infra Fund wurden Angebotsanteile im Gegenwert von rund 10 Mio EUR zugeteilt.

Nach der Privatplatzierung wird der Hy24 Clean H2 Infra Fund so der drittgrößte Anteilseigner von Everfuel sein. An der Kapitalerhöhung übe rPrivate Placement sollen neben dem Fonds weitere neue Anteilseigner beteiligt gewesen sein, aber auch bestehende Aktionäre. Nel vielleicht auch? Man wird sehen. Auf jeden Fall soll allen nicht beteiligten Aktionären ein Bezugsrechtsangebot von Aktien zu gleichen Konditionen gemacht werden. Und das Geld wird für die avisierten Wachstumsprojekte benötigt:

Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung soll hauptsächlich für Upstream-Aktivitäten verwendet, nachfolgend:

Teilfinanzierung der Eigenkapitaleinlage Everfuels für Investitionen in Agder Hydrogen Hub in Kristiansand , 20-MW-Elektrolyseur, erwarteter FID im Sommer 2023 (Projekt soll übertragen werden auf das Joint Venture zwischen dem Unternehmen und Hy24 (das „JV“));

Teilfinanzierung des Eigenkapitalbeitrags des Unternehmens für Investitionen in das HySynergy-Phase-II-Projekt , den ersten 100-MW-Elektrolyseur, voraussichtlich FID Ende 2023 (Projekt wird an das JV übertragen);

Verfolgung und teilweise Finanzierung weiterer Forschungs- und Entwicklungsprojekte, potenzielle nicht-organischer Wachstumsmöglichkeiten(also Übernahmen, Assetkäufe), fortgesetzte Skalierung der Organisation

allgemeine Unternehmenszwecke.

Everfuel meldet ersten Everfiller -Verkauf. Nach Recklinghausen.

Everfuel und die Vestische Straßenbahnen GmbH haben am 6.März einen Vertrag unterzeichnet, um die Everfiller, eine flexible und vollständig mobile Wasserstoffbetankungslösung, gemeinsam in Zuge eines Pilotprojekts unter Realbedingungen zu testen. Der Vertragswert beläuft sich auf ca. 1,1Mio EUR. „Die Aufnahme des Everfillers in unser Angebot bietet einer Reihe von Kunden mehr Flexibilität, da sie sich entweder für eine stationäre Tankstelle entscheiden können, die jederzeit eine schnelle Betankung ermöglicht, oder für die flexible und kostengünstige Lösung, den Everfiller“, sagt Uffe Borup, CTO bei Everfuel.

„Wir sehen eine große Nachfrage von Betreibern, die Wasserstoff als Kraftstoff testen wollen. Wir sind sehr froh, dass wir nun in der Lage sind, mit dem Everfiller Wasserstoff für noch mehr Menschen verfügbar zu machen, die an der Dekarbonisierung der Mobilität arbeiten“, fügt Lars Jakobsen, Geschäftsführer der Everfuel GmbH, hinzu.

Pilotkunde startet mit 5 Wasserstoffbussen in 2023 – Recklinghausen.

Die Vestische Straßenbahnen GmbH betreibt heute mehr als 260 eigene Busse im Kreis Recklinghausen, in der Stadt Bottrop und im nördlichen Teil der Stadt Gelsenkirchen. Das Unternehmen hat den Übergang zu nachhaltigen Lösungen für den ÖPNV eingeleitet und ist einer der Pioniere beim Einsatz von alternativen Antrieben im Busverkehr. In der zweiten Jahreshälfte 2023 sollen die ersten fünf Brennstoffzellen-Busse sukzessive in die Busflotte der Vestischen integriert werden. Diese sollen zu Projektbeginn mit der mobilen H2-Tankstelle Everfiller auf dem Betriebshof in Herten betankt werden.

„Die Lösung mit der mobilen Wasserstofftankstelle von Everfuel ist für die Vestische pragmatisch und effektiv. Sie erleichtert uns enorm den Einstieg beim Aufbau der betriebseigenen H2-Infrastruktur,“ sagt Martin Schmidt,Geschäftsführer bei der Vestischen Straßenbahnen GmbH



Einges passiert seit 2021. Damals sah sich Everfuel „ in the initial stages of commercialising the green hydrogen value chain in its target markets “ – Everfuel Aktie bewertet nach Prognose für 2024

Nicht nur die allgemeine Stimmungslage ist eindeutig pro-Wasserstoff. Sondern auch im aktuellen REPowerEU-Programm sieht der Everfuel CEO und Gründer Jacob Krogsgaard weiteren Rückenwind für Everfuels Ziele. Nun liefert man bald die dritte Bilanz als börsennotiertes Unternehmen „ab“. Hierbei werden – noch – weniger die Umsatzzahlen im Vordergrund stehen. Sondern eher die getätigten Investitionen, Käufe, Kooperationen, Roll-out-Pläne und die Massnahmen „zum Füllen der Kriegskasse“.

Und kräftig steigende Umsätze startend auf homöopathischer Basis sollen in den nächsten Jahren ermöglicht werden. Dazu sind Gewinne erst dann realistisch, wenn die Umsätze über die „Referenzanlagenlevel“ hinausgehen. Ab 2024 oder später wird man sich darüber Gedanken machen können. Und für 2030 steht das Ziel einen Umsatz von rund einer Milliarde EUR zu erreichen – bisher unwidersprochen. Denn Everfuel besteht derzeit aus vollen Kassen und einer klaren Expansionsstrategie. Dazu kommt eine enge Vernetzung in einer Zukunftsindustrie. So wird man zu einem der First Mover im Bereich der „Betreiber“ von H2-Produktion. Und als Verteiler des H2 an die Nutzer. HIER DER BERICHT ÜBER DIE EVERFUEL BILANZ 2021, den Stand des Infrastrukturausbaus in Skandinavien. Dazu die Pläne in Frederica und Chancen Nel’s aus der Tätigkeit Everfuels.

Chart Everfuel Aktie sieht derzeit nicht wirklich gut aus. Bodenbildung zeichnete sich ab, aber aktuell wurde die Unterstützung gerissen …

