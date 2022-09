Everfuel-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Wasserstoff-Aktien sind in der Summe seit Anfang 2021 sehr stark unter Druck gekommen. Manche haben zum Teil mehr als 80 % abgegeben. So ist es auch bei Everfuel. Doch zuletzt scheint das Unternehmen deutlich besser dazustehen, zumindest wenn man sich den Kurs anschaut. Dieser konnte nämlich bereits wieder bis auf das Preisniveau von März 2021 anziehen. In diesem Artikel soll… Hier weiterlesen