Everfuel Aktie nach der Kapitalerhöhung: 200 Mio EUR Joint Venture Turbo für die Nel Beteiligung?

Jacob Krogsgaard, Gründer und CEO von Everfuel, erläuterte; „This is a major step towards making green hydrogen commercially available through an accelerated deployment of our hydrogen hubs. Hy24 is a leading global hydrogen infrastructure investor and the ideal partner and co-investor for us as the number one developer of electrolyser capacity in Europe. Together we can develop green hydrogen infrastructure needed to serve rapidly growing demand from industry and mobility across our core Nordic markets, and firmly move into the ramp-up phase of our long-term plan for growth and value creation.”

Pierre-Etienne Franc, Mitgründer und CEO von Hy24, “ergänzte: „We launched Hy24 and the Clean Hydrogen Infrastructure Fund to help hydrogen leaders and entrepreneurs accelerate the scale-up of their projects, and to unlock the potential for the decarbonisation of hard-to-abate sectors. Everfuel is one of the most advanced project developers with a broad knowledge of hydrogen technologies, markets, and business models in the Nordics. It is therefore the natural partner for fast and wise developments.“

Politik ist wichtig – denn sie bestätigt ICPEI-Status und sorgt für Subventionen.

Dänemarks Aussenminister Lars Løkke Rasmussen kommentierte: „I warmly welcome this important investment and joint venture between Everfuel and Hy24. Green hydrogen and e-fuels will play a big role in decarbonizing industries such as shipping, aviation and heavy transportation. So, this is not only good news for the production of green energy in Denmark, but also for our global efforts to reduce CO2 emissions. The investment underlines that Danish companies are frontrunners within green technologies. It also shows that Denmark remains an attractive destination for foreign green investments thanks to competitive framework conditions, supporting both Danish and European ambitious green policies and climate goals.”

Joint Venture bringt Geld in Everfuels Kasse und laufende Erträge. Turbo für die skandinavischen Infrastrukturpläne der Dänen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird das Joint Venture Everfuel Einnahmen und Cashflow durch Kostenerstattung während der Projektentwicklungs-, Bau- und Betriebsphase liefern. Und Everfuel hat auch Anspruch auf definierte „Milestones“ vom Joint Venture für Projekte, die FID (Investitionsentscheidungsföhigkeit) erreichen, basierend auf dem Renditeprofil jedes spezifischen Projekts. Everfuel behält sich das exklusive Recht vor, Handelswasserstoffmengen aus den Elektrolyseuren zu vermarkten, die dem Joint Venture gehören und von ihm betrieben werden, um das Wachstum der nachgelagerten Geschäftsaktivitäten von Everfuel zu unterstützen.

Name des Joint Venture ist Everfuel Hy24 A/S,

das in Everfuels Bilanz konsolidiert werden wird – wegen der 51% Mehrheitsbeteiligung. Der von Everfuel Hy24 A/S an Everfuel gezahlte Kaufpreis für den Erwerb von HySynergy Phase 1 wird auf 28 Mio EUR geschätzt. Mit der Übertragung von HySynergy Phase 1 wird Everfuel das ausstehende Darlehen der Europäischen Investitionsbank in Höhe von 10 Mio EUR zurückzahlen. Hy24 wird dem JV auch einen Überbrückungskredit in Höhe von 15 Mio EUR zur Verfügung stellen, der voraussichtlich durch eine größere Fazilität von externen Kreditgebern ersetzt wird, wenn HySynergy Phase 2 ausgereift ist.

Everfuel hält eine Option zum Kauf der Anteile von Hy24 an dem Joint Venture zu einer im Voraus vereinbarten Rendite innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Nach Abschluss derEverfuel Hy24 A/S-Gründung verfügt Everfuel über ausreichende Finanzmittel, um seinen Anteil an den erwarteten Investitionen, einschliesslich der Projekte, die bis zur Investitionsentscheidung gebracht werden, Bis Ende des Jahres 2023 zu leisten. Uns was bereits jetzt zu einer Kapitalbeteiligung von 10 Mio EUR an dem am Donnerstag platzierten Private Placement führte: Im Rahmen der Joint Venture-Gründung hatte sich Hy24 verpflichtet, sich an einer „potenziellen zukünftigen Kapitalbeschaffung“ von Everfuel zu beteiligen – unter bestimmten Bedingungen, die offensichtlich am Donnerstag erfüllt waren.