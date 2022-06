Everfuel Aktie – Förderung zugesagt. Nel als Hauptprofiteur?

Everfuel Aktie wurde als Wasserstoff-Zukunfts-Wert zuerst gehypt, dann nach einer gewissen Ernüchterung hat man eine relativ solide Kursbasis gefunden. Auf der kann das Management mit „Abliefern“ und konsequenter Strategieumsetzung aufbauen. Wichtig für den zweitgrössten Aktionär Nel Asa (15,85 %) in doppelter Hinsicht. Einmal als Aktionär der Everfuel A.S.(ISIN: DK0061414711) natürlich und andererseits als bisheriger „Haus- und Hoflieferant“ für Tankstellentechnologie und Elektrolyseure. Und Everfuel, die bereits mit Betankungsanlagen „für kleine Flotten“ vor kurzem an den Markt traten – Stichwort Everfiller, haben nun Fördermittel zugesagt bekommen. Und das Schöne für Nel dabei: Die Forschung fusst auf ureigener Nel-Technologie. Basis der Entwicklungsarbeiten ist eine „klassische Nel H2-Tankstelle“. Was natürlich im Erfolgsfalle bedeutet, das alle weiteren „Produkte“, die auf den potentiellen „Ergebnissen der Förderinitiative Dänemarks“ fussen, die Nachfrage nach Nel Tankstellen erhöhen würden.

Everfuel Aktie ist Zukunftswert – schwierig in der aktuellen Börsenlage. Zukunft ist auch das, was Dänemark fördert.

Everfuel meldet aktuell, dass eine Zusammenarbeit mit Nel Hydrogen A/S und Force Technology öffentliche Mittel für die Entwicklung einer beweglichen Wasserstofftankstelle erhalten hat, um den Aufbau der Infrastruktur für emissionsfreie Mobilität im Rahmen des Projekts „Trekant H2- Bahnhof“ zu beschleunigen: Aktuelle Wasserstoffstationen erforderten umfangreiche Baumassnahmen vor Ort und langfristige Miet- und Abnahmeverträge, was die Vorlaufzeiten verlängere und die Flexibilität verringere. Die Nutzung mobiler Tankstellen würde die Flexibilität erhöhen und eine schnellere Bereitstellung der Infrastruktur für grünen Wasserstoff ermöglichen. UND WOHLGEMERKT EINE ERWEITERUNG DES EVERFILLER-KONZEPTS auf grössere Betankungsmengen, KEIN ERSATZ!

7,4 Mio DKK für Everfuel – und Nel

Der Gesamtzuschuss beläuft sich auf 7,4 Mio DKK. Die Fördermittel werden verwendet, um eine stationäre Nel-H2-Station mit hoher Kapazität unter Verwendung vorhandener Technologien in eine bewegliche Einheit umzuwandeln. Die Fördermittel werden im Zusammenhang mit dem Regionalprojekt „Leuchtturm Südjütland und anderen Regionen Dänemarks“ vergeben. Hierbei ist die Aufgabenteilung un damit auch die wohl „Margenverteilung“ klar zum Vorteil Nel’s, zumidnest erweckt es den Anschein: Everfuel ist Projektleiter und gemeinsam mit Nel für die Entwicklung der beweglichen Station und deren Einsatz verantwortlich. Everfuel wird die Tankstelle mit grünem Wasserstoff aus seinen regionalen Produktionsstätten beliefern. Force Technology ist für die Sicherheit und die erforderlichen behördlichen und Systemzulassungen verantwortlich. Und Nel ist Lieferant der „Basisstation“!

„Everfuel ist bestrebt, die Wasserstofftechnologie vielseitiger zu machen, um den notwendigen Übergang zu einem nachhaltigeren Verkehr zu beschleunigen. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit Partnern zur Entwicklung einer sicheren und effizienten Betankungstechnologie für stationäre und mobile Tankstellen mit hoher Kapazität sowie unsere eigene ergänzende Everfiller-Lösung, die von Everfuel Tech intern entwickelt wurde“, sagte Jacob Krogsgaard, CEO von Everfuel.

2021 Everfuel ist „ in the initial stages of commercialising the green hydrogen value chain in its target markets “ – Everfuel Aktie bewertet nach Prognose für 2024

Nicht nur die allgemeine Stimmungslage ist eindeutig pro-Wasserstoff. Sondern auch im aktuellen REPowerEU-Programm sieht der Everfuel CEO und Gründer Jacob Krogsgaard weiteren Rückenwind für Everfuels Ziele. Nun lieferte man die zweite Bilanz als börsennotiertes Unternehmen „ab“. Hierbei stehen – noch – weniger die Umsatzzahlen im Vordergrund. Sondern eher die getätigten Investitionen, Käufe, Kooperationen, Roll-out-Pläne und die Massnahmen „zum Füllen der Kriegskasse“.

Kräftig steigende Umsätze startend auf homöopathischer Basis sollen in den nächsten Jahren ermöglicht werden. Dazu sind Gewinne erst dann realistisch, wenn die Umsätze über die „Referenzanlagenlevel“ hinausgehen. Ab 2024 oder später wird man sich darüber Gedanken machen können. Und für 2030 steht das Ziel einen Umsatz von rund einer Milliarde EUR zu erreichen – bisher unwidersprochen. Everfuel besteht derzeit aus vollen Kassen und einer klaren Expansionsstrategie. Dazu kommt eine enge Vernetzung in einer Zukunftsindustrie. So wird man zu einem der First Mover im Bereich der „Betreiber“ von H2-Produktion. Und als Verteiler des H2 an die Nutzer. HIER DER BERICHT ÜBER DIE EVERFUEL BILANZ 2021, den Stand des Infrastrukturausbaus in Skandinavien, Pläne in Frederica und Chancen Nel’s aus der Tätigkeit Everfuels.

Chart Everfuel Aktie erinnert im Verlauf an die Nel Aktie

