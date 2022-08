Everest Re Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Kurs der Aktie Everest Re steht am 10.08.2022, 20:42 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 263.75 USD. Der Titel wird der Branche "Rückversicherung" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Everest Re auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Everest Re wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Everest Re-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Everest Re liegt im Mittel wiederum bei 338 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 260,82 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 29,59 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Everest Re insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Dividende: Derzeit schüttet Everest Re niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Versicherung. Der Unterschied beträgt 88,94 Prozentpunkte (2,33 % gegenüber 91,27 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Everest Re von 260,82 USD ist mit -6,59 Prozent Entfernung vom GD200 (279,23 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 272,42 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -4,26 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Everest Re-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.