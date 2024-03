Everest Re Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Einschätzung einer Aktie beinhaltet viele Faktoren, darunter auch die Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie von Everest eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum verändert, was zu einer ähnlichen Einschätzung führte. Insgesamt wird Everest daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, bewerten Everest überwiegend positiv, mit 4 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Everest liegt bei 434,6 USD, was einem potenziellen Anstieg um 10,9 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung von "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Everest liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Everest im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" um 21 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance liegt. Im Vergleich zur "Versicherung"-Branche liegt die Rendite von Everest jedoch 2,9 Prozent darunter. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie.