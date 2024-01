Everest Re Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Everest-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, jedoch hat sich dies in den letzten ein bis zwei Tagen geändert. Dies spiegelt sich in einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung wider. Die automatischen Analysen der Anlegerkommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Everest-Aktie zeigt, dass das Wertpapier auf 7-Tage-Basis überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Analysten stufen die Everest-Aktie langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 6 positiv, 1 neutral und keine negativ. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 432,17 USD, was einer Erwartung von 22,23 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Everest mit 1,72 Prozent 2,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche. Aus dieser Perspektive betrachtet, wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.