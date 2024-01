Everest Re Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Everest liegt mit einem Wert von 6,5 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 38, was bedeutet, dass die Aktie relativ preisgünstig erscheint. Aufgrund dieses niedrigen KGVs wird die Aktie auf der Grundlage von fundamentalen Kriterien als "gut" bewertet.

Die Diskussionen in sozialen Medien deuten jedoch darauf hin, dass die Anlegerstimmung bezüglich Everest überwiegend negativ ist. In den Kommentaren der letzten Wochen wurden vor allem negative Themen rund um die Aktie angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "schlecht" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Everest-Aktie der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 16, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist Everest auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "gut"-Rating für Everest.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität bezüglich Everest stark ist, was zu einer positiven Stimmungsbewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Everest zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmung rund um die Aktie von Everest die Note "gut" zugeschrieben.