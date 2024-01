Everest Re Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse des Everest-Wertpapiers wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 2,77 Punkten, was darauf hinweist, dass Everest überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 61,56, was darauf hindeutet, dass Everest weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Everest-Wertpapier in diesem Abschnitt also ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Everest derzeit eine Rendite von 1,72 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,92 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine Einstufung als "Neutral". Der aktuelle Kurs der Aktie von 371,41 USD liegt um 0,48 Prozent über dem GD200 von 369,63 USD, was zu dieser Bewertung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 383,73 USD, was einer Abweichung von -3,21 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation lässt sich feststellen, dass sich die Stimmung für Everest in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher erhält Everest in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Zusammenfassend wird die Everest-Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.