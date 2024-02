Everest Re Aktie: Die Bären zittern!

Everest, ein Unternehmen aus dem Versicherungsbereich, schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 1,9 % aus, was 1,89 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 3,78 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Everest eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analysten Bewertungen für die Everest-Aktie abgegeben. Davon waren 6 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Everest-Aktie. Allerdings kommt die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat auf "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 430,57 USD, was ein Aufwärtspotential von 21,71 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Analyse erhält Everest eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Everest bei 6,98, was unter dem Branchendurchschnitt von 40,96 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.