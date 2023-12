Everest Medicines Ltd Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Everest Medicines wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 49,54 Punkten, was bedeutet, dass die Everest Medicines-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 überkauft, wodurch das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Everest Medicines für die Relative Strength Index-Analyse somit eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Everest Medicines festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Everest Medicines für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Everest Medicines eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Everest Medicines daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Everest Medicines-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,09 HKD. Der letzte Schlusskurs (19,14 HKD) weicht somit +0,26 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (23,56 HKD) zeigt jedoch eine Abweichung des letzten Schlusskurses um -18,76 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Everest Medicines-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.