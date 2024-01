Everest Consolidator Acquisition Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Everest Consolidator Acquisition Corp":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Everest Consolidator Acquisition derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,73 USD, während der Aktienkurs (10,92 USD) um +1,77 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 10,89 USD, was einer Abweichung von +0,28 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich hieraus die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Everest Consolidator Acquisition festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Everest Consolidator Acquisition in diesem Bereich daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An einem Tag und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen äußerten sich die Anleger verstärkt positiv über das Unternehmen Everest Consolidator Acquisition. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Anleger-Sentiment mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Everest Consolidator Acquisition liegt bei 40, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35, was wiederum eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich hieraus das Rating "Neutral".