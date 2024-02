Evercel Aktie: Wann tut sich was?

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Evercel in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Evercel bei 0,92 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,01 USD liegt. Dies stellt eine positive Entwicklung von +9,78 Prozent im Vergleich zum GD200 dar, was zu einer Bewertung von "gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,95 USD, was einer positiven Entwicklung von +6,32 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Evercel. An drei Tagen herrschte eine positive Stimmung, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Größtenteils neutral waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer aktuellen Einschätzung von "gut" für die Aktie führt. Demnach erhält Evercel insgesamt eine "gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) für Evercel liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 50. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "neutral" in dieser Kategorie.