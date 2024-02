Everbright Jiabao Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Everbright Jiabao liegt bei 51,97, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dies als "neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls auf eine "neutral" Situation hinweist. Insgesamt wird daher die Einstufung für diese Kategorie als "neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Everbright Jiabao in den vergangenen vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie hierfür mit "gut" bewertet. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde jedoch eine leichte Reduzierung festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Everbright Jiabao in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Everbright Jiabao von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Auf der anderen Seite wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "gut" zu. Es wurden auch 3 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer "schlecht" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Everbright Jiabao nun bei 2,87 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 2,76 CNH beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,83 Prozent, was zu einer Bewertung von "neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 2,66 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit +3,76 Prozent Abstand ebenfalls als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "neutral" vergeben.