Everbright Jiabao Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die technische Analyse der Everbright Jiabao zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2,87 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs 2,76 CNH beträgt. Dies entspricht einer Distanz von -3,83 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2,66 CNH, was einer Distanz von +3,76 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Everbright Jiabao liegt bei 51,97, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 47, was ebenfalls eine neutrale Situation signalisiert. Daher ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Neutral".

In den sozialen Medien wurde Everbright Jiabao in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine Anleger-Stimmungseinstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat leicht abgenommen. Insgesamt erhält Everbright Jiabao daher eine positive Bewertung auf dieser Stufe.