Everbright Jiabao Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zu einem Basiswert über einen bestimmten Zeitraum gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Everbright Jiabao-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 41. Somit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Everbright Jiabao-Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 69,49). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Everbright Jiabao-Aktie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung können ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Für die Everbright Jiabao-Aktie ergibt sich daraus eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für diesen Punkt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Everbright Jiabao-Aktie derzeit 2,81 CNH, während der aktuelle Kurs bei 2,48 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der -11,74-prozentigen Distanz zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 2,57 CNH, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtnote von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Everbright Jiabao-Aktie wurden zuletzt weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Jedoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit positiven Themen rund um Everbright Jiabao, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Zusammenfassend ergibt sich damit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.