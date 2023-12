Everbright Jiabao Aktie: Kaum zu glauben!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Everbright Jiabao im Mittelpunkt vieler Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Dennoch haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Everbright Jiabao beschäftigt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Weiterführende Untersuchungen zeigen, dass hauptsächlich "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einer "Schlecht" Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Everbright Jiabao-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3 CNH, während der letzte Schlusskurs (2,74 CNH) um -8,67 Prozent abweicht, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 2,73 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,37 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg deuten auf eine starke Diskussionsintensität und eine "Gut"-Einstufung hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für Everbright Jiabao in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Everbright Jiabao liegt bei 68,18, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25 für die Everbright Jiabao bewegt sich bei 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".