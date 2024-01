Everbright Jiabao Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American Platinum Plc.":

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Everbright Jiabao ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Dies wurde durch eine Analyse ergänzt, die konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien ableitet, und dabei wurden 4 negative und 0 positive Signale gefunden. Somit ergibt sich auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Empfehlung. Zusammenfassend ergibt sich für die Anlegerstimmung insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, wie sich die Aktienkurse in den letzten 7 Tagen bewegt haben, indem die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu allen Bewegungen betrachtet werden. Für Everbright Jiabao liegt der RSI bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und liegt für Everbright Jiabao bei 57, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Everbright Jiabao-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 2,94 CNH liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 2,53 CNH deutlich darunter liegt (Unterschied -13,95 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, da auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-6,64 Prozent).

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich durch eine Analyse starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Everbright Jiabao jedoch deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für Everbright Jiabao in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse hinweist und daher ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

