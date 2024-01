Everbright Grand China Assets Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die technische Analyse der Everbright Grand China Assets-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,43 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,42 HKD liegt nur 2,33 Prozent unter diesem Wert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Eine Betrachtung basierend auf den letzten 50 Handelstagen bestätigt dieses neutrale Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Sowohl in Bezug auf positive als auch negative Themen gab es keine signifikanten Diskussionen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung in Bezug auf die Everbright Grand China Assets-Aktie ergibt eine neutrale Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Stimmungsänderung zeigen nur geringe Aktivität, was zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Allerdings deutet der RSI25 darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer schlechten Bewertung auf dieser Basis führt. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einstufung für den RSI.

Insgesamt lässt die technische Analyse der Everbright Grand China Assets-Aktie auf neutrale bis negative Bewertungen schließen, sowohl in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt, das Anleger-Sentiment, das langfristige Stimmungsbild als auch den Relative Strength-Index.