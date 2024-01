Everbridge Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In den letzten 7 Tagen hatte die Everbridge-Aktie einen RSI-Wert von 82. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie als überkauft eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 45,56, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Rating für Everbridge.

Ein weiterer wichtiger Faktor zur Einschätzung einer Aktie ist die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wird sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Everbridge zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt gering, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung für Everbridge.

In Bezug auf den Aktienkurs zeigt sich, dass Everbridge in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,44 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 9,84 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -40,27 Prozent für Everbridge führt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Everbridge um 38,78 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Everbridge eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Software" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent, wodurch die Aktie als unrentables Investment eingestuft wird. Die Redaktion vergibt daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.