Everbridge Aktie: Was noch aussteht!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Bewertung einer Aktie leisten. Bei der Betrachtung von Everbridge zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Einstufung für Everbridge.

In Bezug auf die Dividende hat Everbridge derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,2 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Der Aktienkurs von Everbridge hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,86 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 581,8 Prozent für Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Unterperformance darstellt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" liegt die Rendite von Everbridge mit -4,29 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine schlechte Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Everbridge derzeit um +21,68 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristig guten Einschätzung führt. Auch basierend auf den vergangenen 200 Tagen wird die Aktie als gut eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf +17,17 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als gut bewertet.