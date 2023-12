Everbridge Aktie: War die Aufregung umsonst?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Everbridge diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Everbridge beschäftigt. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung von "Gut" im Hinblick auf die Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite zeigt das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs an und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Everbridge beträgt 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse wird Everbridge auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes beträgt 25,3 USD, während der Kurs der Aktie bei 24,67 USD liegt, was einer Abweichung von -2,49 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 21,46 USD, was einer Abweichung von +14,96 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Gut".

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, ist insgesamt "Neutral", da 0 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Empfehlung und 0 schlechte Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Everbridge liegt bei 28 USD, was einer erwarteten Entwicklung um 13,5 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der Analysten-Untersuchung.