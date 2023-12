Everbridge Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Aktienkurs von Everbridge zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance im Bereich Informationstechnologie eine Rendite von -30,44 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,5 Prozent verzeichnete, liegt Everbridge mit -30,44 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem negativen Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Everbridge besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieser Stimmung bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Everbridge bei 25,75 USD, während der Aktienkurs bei 23,35 USD liegt. Dies ergibt eine negative Differenz von -9,32 Prozent, was zu einer negativen Einstufung führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 20,97 USD erreicht, was einer positiven Differenz von +11,35 Prozent entspricht und somit ein positives Signal für die Everbridge-Aktie darstellt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

Die Dividendenrendite von Everbridge liegt derzeit bei 0 %, während der Branchendurchschnitt ("Software") bei 2,31 % liegt. Mit einer Differenz von 2,31 Prozentpunkten erhält die Dividende eine negative Einstufung.