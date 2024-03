Everbridge Aktie: Jetzt geht’s los!

In den letzten Wochen wurde bei Everbridge eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung des Marktsentiments in den sozialen Medien. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Everbridge eingestellt. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen eine neutrale Einstellung zu erkennen war. Ebenso waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Everbridge daher eine positive Einschätzung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Everbridge in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,86 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -31,07 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Everbridge um 30,12 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Everbridge liegt bei 97,67, was zu einer negativen Einschätzung führt. Allerdings zeigt der RSI25 (bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen) mit einem Wert von 13,2 eine positive Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamteinschätzung.

Zusammenfassend ergibt sich für Everbridge eine positive Stimmung, jedoch eine negative Bewertung im Branchenvergleich der Aktienkurse und beim RSI.