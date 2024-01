Everbridge Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Analysten bewerten die Aktie der Everbridge auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten geben 0 eine positive Bewertung, 1 eine neutrale und 0 eine negative. Es gab keine Aktualisierungen im letzten Monat. Die Analysten erwarten ein Kursziel von 28 USD, was einer Erwartung von 23,08 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 22,75 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Informationstechnologie" erzielte die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -30,44 Prozent, was 39,65 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen der Branche "Software" beträgt 10,77 Prozent, Everbridge liegt jedoch 41,2 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -9,72 Prozent des aktuellen Schlusskurses von 22,75 USD zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 25,2 USD. Auf kurzfristiger Basis erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 21,58 USD liegt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch stabil, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Unternehmen. Everbridge wird also auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.