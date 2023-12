Everbridge Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Sentiment und Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei der Aktie von Everbridge zeigt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein eher schlechtes langfristiges Bild. Die Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Everbridge war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Everbridge. Es gab neun positive, drei negative und einen neutralen Tag. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Everbridge daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation für Everbridge als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 ergibt eine neutrale Situation, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Everbridge bei 25,7 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 23,81 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 21,01 USD, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".