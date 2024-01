Everbridge Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Everbridge betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 31,31 Punkte, was bedeutet, dass Everbridge als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt im neutralen Bereich (Wert: 52,23), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Everbridge in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies zeigt sich sowohl in der Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien als auch in der erhöhten Aufmerksamkeit über das Unternehmen. Insgesamt erhält Everbridge daher eine Bewertung von "Gut" für diesen Aspekt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Ebene führt.

Im Branchenvergleich hat Everbridge im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,44 Prozent erzielt, was 41,5 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 9,78 Prozent, wobei Everbridge aktuell 40,21 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

