Ever Sunshine Lifestylervices Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Cifi Ever Sunshine Services-Aktie erhält gemäß der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Abweichung beträgt -52,73 Prozent. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,72 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cifi Ever Sunshine Services-Aktie beträgt aktuell 44, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 57,05 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen weisen ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt erhält Cifi Ever Sunshine Services von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

