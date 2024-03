Ever Harvest Aktie: Wohin geht die Reise?

Ever Harvest hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -52,78 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Marine"-Branche zeigt sich eine Underperformance von -48,83 Prozent. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Industrie"-Sektors, der bei -7,1 Prozent liegt, liegt Ever Harvest mit einer Unterperformance von 45,67 Prozent deutlich darunter. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine nennenswerte Veränderung, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ever Harvest im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche Marine eine Rendite von 0 % aus, was 7,69 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund des niedrigeren Ertrags erhält das Unternehmen hierfür ein "Schlecht"-Rating.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ever Harvest derzeit bei 12 liegt, was 14 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 13. Aufgrund dieser Unterbewertung wird das Unternehmen auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.