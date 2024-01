Ever Harvest Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Aktie von Ever Harvest bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was 8,08 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass Anleger mit einer geringeren Rendite rechnen müssen. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher als "Schlecht" aus.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ever Harvest bei 0,13 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,084 HKD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -35,38 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum GD50 der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Abstand von -6,67 Prozent und wird dementsprechend als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" in der technischen Analyse.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die Ever Harvest-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ever Harvest bei 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13,96 als unterbewertet gilt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.