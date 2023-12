Ever Harvest Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die technische Analyse der Ever Harvest-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,086 HKD einen Abstand von -38,57 Prozent zum GD200 (0,14 HKD) hat. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Im Gegensatz dazu weist der GD50 einen Kurs von 0,09 HKD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,44 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Ever Harvest-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -50,26 Prozent erzielt, was 48,17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Marine" beträgt 5,48 Prozent, und Ever Harvest liegt aktuell 55,75 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Ever Harvest wird als neutral eingestuft, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Fundamental gesehen weist die Ever Harvest-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13 auf, während der Durchschnitt in der Branche "Marine" bei 14,01 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und folglich eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.