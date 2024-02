Ever Harvest Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ever Harvest aktuell bei 0,12 HKD liegt, während der Aktienkurs bei 0,082 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -31,67 Prozent unter dem GD200 befindet, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 0,08 HKD. Hiermit ist der Abstand zur Aktie mit +2,5 Prozent als "Neutral" zu bewerten. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Im Hinblick auf die fundamentalen Daten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) derzeit 11,65 und liegt damit 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Marine) von 14. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Ever Harvest derzeit unterbewertet ist und wird daher auf dieser Stufe mit "Gut" bewertet.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzfaktors wird die langfristige Kommunikation im Netz beobachtet. In den letzten Monaten hat die Aktie von Ever Harvest eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Daher wird sie für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie der Ever Harvest somit als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -58,38 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Ever Harvest damit um 49,7 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,67 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Marine" beträgt -4,08 Prozent, und Ever Harvest liegt aktuell 54,29 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.