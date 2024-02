Ever Harvest Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ever Harvest diskutiert. Basierend darauf bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende weist Ever Harvest derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,87%. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Marine"-Branche ergibt sich eine Differenz von -7%, was zu einer Bewertung der Ever Harvest-Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" führt.

Der Aktienkurs von Ever Harvest zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Industrie"-Sektor eine Rendite von -58,38 Prozent, was mehr als 50 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Marine"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,14 Prozent. In diesem Vergleich liegt Ever Harvest mit 55,24 Prozent deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle Wert für Ever Harvest beträgt 57,14, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 56, was darauf hinweist, dass die Aktie auch auf dieser Basis als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Neutral".