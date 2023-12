Ever-Glory Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die Ever-glory-Aktie schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Textilien-, Bekleidungs- und Luxusgüterbranche derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 607,39 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, beträgt bei Ever-glory 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, zeigt mit 0 eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" für den RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ever-glory beträgt derzeit 0,05, was 100 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,08 USD für die Ever-glory-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 0.0006 USD, was einer Abweichung von -99,25 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen mit 0,01 USD bzw. 0,0006 USD einen Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung der Ever-glory-Aktie führt.

Insgesamt erhält Ever-glory daher für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der niedrigen Schlusskurse im Vergleich zu den gleitenden Durchschnitten.