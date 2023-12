Ever-Glory Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Ever-glory diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite beträgt aktuell 0 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was 601,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter, 601,82) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Ever-glory-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Ever-glory mit -74,37 Prozent um mehr als 74 Prozent darunter. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,27 Prozent. Auch hier liegt Ever-glory mit 76,63 Prozent deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ever-glory liegt mit einem Wert von 0,05 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der durchschnittliche KGV der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 61, was einem Abstand von 100 Prozent entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".