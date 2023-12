Ever-Glory Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Dividendenrendite von Ever-glory beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -74,37 Prozent erzielt, was 70,24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus dem Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -0,3 Prozent, wobei Ever-glory aktuell 74,06 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht". In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Ever-glory. Die Anzahl der Diskussionen in den sozialen Medien hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert. Daher bewerten wir das Sentiment und den Buzz als "Neutral". Der Relative Strength-Index (RSI) für Ever-glory liegt derzeit bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf Basis des RSI25 wird die Aktie jedoch als überverkauft betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

