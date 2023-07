St. JOHN'S, Nl (ots/PRNewswire) -EverWind Fuels („EverWind"), der führende große umweltfreundliche Wasserstoff-Entwickler von Kanada, hat von der Regierung von Neufundland und Labrador eine Benachrichtigung erhalten, dass es erfolgreich in die letzte Phase der Evaluierung für die Vermietung von Kronland vorangeschritten ist, um sein $8 Milliarden-Projekt für umweltfreundliche Brennstoffe auf der Burin-Halbinsel zu entwickeln. Die Shortlist wurde am 6. Juli 2023 von dem ehrenwerten Andrew Parsons, dem Minister für Innovation, Energie und Technologie, der Regierung von Neufundland und Labrador herausgegeben.Trent Vichie, CEO und Gründer von EverWind, begrüßte die Nachricht. „Wir freuen uns, ausgewählt worden zu sein und danken der Regierung von Neufundland und Labrador für ihre Bemühungen und ihren Fleiß beim Erreichen eines weiteren wichtigen Meilensteins in der aufkeimenden grünen Energieindustrie der Provinz. Ein besonderer Dank gilt allen, die sich die Zeit genommen haben, EverWind bei diesem Prozess zu konsultieren, zu informieren und zu unterstützen, insbesondere den Anwohnern und Gemeindeführern der Halbinsel, sowie dem Burin Peninsula Energy Board".„Das Green Fuels EverWind's Burin Peninsula"-Projekt stellt ein aufregendes und ehrgeiziges Projekt für Neufundland und Labrador dar, nicht nur in Größe und Maßstab, sondern auch in Bezug auf Innovation, ökologische Nachhaltigkeit und sozioökonomische Vorteile", fügte Vichie hinzu. „Wir sind stolz auf die Fortschritte, die wir bisher erzielt haben. Wir haben auf diesem Weg beträchtliche Unterstützung von Gemeinden auf der ganzen Halbinsel erhalten. Im letzten Jahr haben wir das Pre-FEED-Engineering vorangetrieben, strategische Privatgrundstücke erworben und sammeln seit November 2022 Umweltdaten, was unser Burin Peninsula-Projekt zu einem der am weitesten fortgeschrittenen in der Provinz macht."Nach seiner erfolgreichen Shortlist gibt EverWind auch den Start seines meteorologischen Programms („MET") bekannt, mit dem in den kommenden Monaten 6 MET-Türme auf der Burin-Halbinsel errichtet werden sollen. Dieses Programm beginnt mit der Erfassung der Windressourcen-Daten, die für die Projektentwicklung und Finanzierung entscheidend sind. „Wir sind begeistert, diesen wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung unseres Projekts zu erreichen. Mit unseren Provinzgenehmigungen wollen wir alle 6 Türme bis Anfang dieses Herbstes fertigstellen lassen und sollten in der Lage sein, bis Anfang August Echtzeit-Winddaten auf dem ersten Turm zu sammeln. Dies wird die größte MET-Turm-Kampagne in ganz Atlantik-Kanada sein", sagte Vichie.EverWind hat für diese Kampagne erhebliche Unterstützung aus der Gemeinschaft erhalten. „EverWind arbeitet weiterhin mit den Gemeinden auf der Burin-Halbinsel zusammen und teilt detaillierte Informationen über sein MET Turm-Programm mit. Es verfügt über die volle Unterstützung des Burin Peninsula Energy Boards, sowie der Gemeinden auf der Halbinsel, um fortzufahren. Wir freuen uns über diesen wichtigen Schritt in diesem Transformationsprojekt für unsere Region", sagte Brian Keating, Vorsitzender der Burin Peninsula Energy Board.„Unsere Fortschritte auf der Burin-Halbinsel sind nicht unbemerkt geblieben. Wir ziehen einige der größten Abnehmer der Welt an, die daran interessiert sind, grüne Kraftstoffe zu kaufen, die stolz hier in Neufundland und Labrador hergestellt wurden", fügte Vichie hinzu.Informationen zu Green Hydrogen & Green AmmoniaEverWind wird erneuerbare Energie zunächst in umweltfreundlichen Wasserstoff und dann in umweltfreundliches Ammoniak umwandeln, das sicher auf der ganzen Welt transportiert und als saubere Energiequelle, sowie als grüne Düngemittel verwendet werden kann. EverWind arbeitet mit einigen der größten europäischen Energieunternehmen, globalen Industrieunternehmen und führenden Anbietern von Wasserstoff- und Ammoniakausrüstung zusammen.Informationen zu EverWind FuelsEverWind ist Nordamerikas führender unabhängiger umweltfreundlicher Wasserstoff-Entwickler. EverWind erhielt die erste Umweltverträglichkeitsprüfung (Nova Scotia) in Nordamerika für ein großangelegtes umweltfreundliches Wasserstoff-Projekt und ist in Design, Konstruktion und Entwicklung sowohl für die erste Phase seiner Projekte zur Erzeugung umweltfreundlicher Energien, als auch für die Produktionsanlage, die diese Energie in umweltfreundlichen Wasserstoff umwandeln wird, gut vorangekommen. EverWind besitzt und betreibt den tiefsten eisfreien Liegeplatz an der Ostküste von Nordamerika (Punkt Tupper, NS) mit einem erstklassigen Zugang zu Schienen, Straßen und Pipelines. Unsere Sicherheitskultur ist Ausdruck einer hochqualifizierten und umfassend zertifizierten Belegschaft, die eine hervorragende Sicherheitsbilanz aufweist.EverWind wird von Trent Vichie geleitet, einem Mitbegründer von Stonepeak Infrastructure Partners, und ehemaliger Blackstone Partner. Das Entwicklungsteam von EverWind besteht aus über 20 Mitgliedern, die zuvor leitende Positionen bei unterschiedlichsten Infrastruktur-, Private-Equity-Unternehmen, erneuerbaren Energien-, Engineering- und Versorgungsunternehmen hatten. EverWind wird auch von einem erstklassigen Beratungsteam unterstützt, darunter Black & Veatch, ILF, RES, Strum Environmental, McInnes Cooper, King & Spalding, McKinsey, Morgan Stanley, CIBC und Citi.EverWind Neufundland & Labrador ProjectEverWind nutzt unsere Nova Scotia-Plattform und unsere Entwicklungserfahrung. Es verfolgt ein Schwesterprojekt auf der Burin-Halbinsel in Neufundland & Labrador. Dieses Projekt besteht aus einem Windpark von 2+ GW zur Erzeugung von umweltfreundlichem Wasserstoff und Ammoniak. EverWind befindet sich in einer Region mit einem stolzen industriellen Erbe und wird weiterhin eng mit dem Burin Peninsula Energy Board und den Gemeinden in der gesamten Region zusammenarbeiten, um das Projekt voranzutreiben.EverWind erkennt die Insel Ktaqmkuk (Newfoundland) als traditionelles Gebiet der Beothuk und der Qalipu Mi'kmaq und des Mi 'kmaq von Miawpukek Mi'kamawey Mawi'omi an. Es erkennt Labrador als die traditionellen und vorgezogenen Heimat der Innu von Nitassinan, der Inuit von Nunatsiavut und der Inuit of NunatuKavut an. EverWind setzt sich dafür ein, im Geiste der Wahrheit und der Versöhnung zu arbeiten, um eine bessere Zukunft für alle zu schaffen.EverWinds Nova Scotia-ProjektDie erste Phase hat eine Umweltverträglichkeitsprüfung erhalten und ist darauf ausgerichtet, ab dem Jahr 2025, ca. 240.000 Tonnen umweltfreundliches Ammoniak pro Jahr zu produzieren. Bis zum Jahr 2026 sollen die im Rahmen der zweiten Phase 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr produziert werden. Die nächste Phase unseres Nova-Scotia-Projekts wird durch einen zusätzlichen Windpark mit mehr als 2+ GW, der sich aktuell noch in Entwicklung befindet, umweltfreundliche Energie erzeugen, der voraussichtlich die größte in Nordamerika darstellen wird.EverWind erkennt das angestammte und unberührte Territorium des Mi'kmaq-Volkes an. Wir erkennen dies als die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Bewahrer dieses Landes, Mi'kma'ki, an. Von Anfang an hat unsere Arbeit ein Kernprinzip der Umweltverantwortung vereinbart. Wir engagieren uns für die Zusammenarbeit mit Mi'kmaq und bieten eine umfassende Partnerschaft zu allen Aspekten des Projektes. Das Projekt von EverWind in Nova Scotia umfasst drei Mi'kmaq-Beteiligungspartner und setzt sich für ein sinnvolles Engagement mit den Rechteinhabern und die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Aussöhnung ein.Auf lokaler Ebene arbeitet EverWind eng mit mehreren Gemeinden und Interessengruppen in ganz Nova Scotia zusammen.Warnhinweis zu zukunftsgerichteten AussagenDiese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf aktuellen Annahmen und Prognosen von EverWind basieren, einschließlich Aussagen zu prognostizierten Windparks, prognostizierten Produktionsvolumina in Bezug auf umweltfreundliches Ammoniak, Bau- und Produktionsfristen, Energiequellen, sowie Vorteile des Projektes. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, wie beispielsweise allgemeine wirtschaftliche und regulatorische Bedingungen, könnten zu wesentlichen Unterschieden zwischen den tatsächlichen zukünftigen Ergebnissen, der Finanzlage, der Entwicklung oder der Leistung von EverWind, sowie den Prognosen in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung führen. EverWind beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Lynn Hammond, VP Kommunikation & Unternehmensangelegenheiten, Lynn.Hammond@EverWindfuels.com, (709) 330-1260; Medienkontakt: Adam Langer, Direktor Öffentliche Angelegenheiten, Adam.Langer@EverWindfuels.com, (902) 430-8126Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2153898/EverWind_Fuels_Company_EverWind_Has_Been_Shortlisted_in_Newfound.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3919335-1&h=2807574739&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3919335-1%26h%3D769168090%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2153898%252FEverWind_Fuels_Company_EverWind_Has_Been_Shortlisted_in_Newfound.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2153898%252FEverWind_Fuels_Company_EverWind_Has_Been_Shortlisted_in_Newfound.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2153898%2FEverWind_Fuels_Company_EverWind_Has_Been_Shortlisted_in_Newfound.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/everwind-wurde-hinsichtlich-der-newfoundland--labradors-green-energy-initiative-in-die-engere-auswahl-genommen-301877471.htmlOriginal-Content von: EverWind Fuels Company, übermittelt durch news aktuell