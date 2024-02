EverQuote ist zurück!

Die Aktie der Everquote wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 3 positiven, 1 neutralen und keiner negativen Einstufung bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 16,75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 11,07 Prozent bedeutet und somit die Einstufung "Gut" bestätigt. Die technische Analyse zeigt, dass die Everquote-Aktie aktuell als überverkauft gilt, was ebenfalls als positives Signal gewertet wird. Auch die Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik fällt positiv aus. Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls gut, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Everquote veröffentlicht wurden. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine positive Bewertung.

