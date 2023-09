EverQuote Quartalsbericht: Analysten erwarten Umsatz- und Gewinnrückgang, Aktie steigt

EverQuote wird in 32 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Die Analysten erwarten ein leichtes Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal und einen Gewinnrückgang von -200,00%. Auf Jahressicht rechnen sie mit einem Umsatzrückgang von -30,70% und einem Gewinneinbruch von -87,00%. Der Kurs der EverQuote Aktie ist in den letzten 30 Tagen um +18,18% gestiegen. Die Analysten schätzen den Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten auf 7,98 EUR ein, was eine Rendite von +25,74% bedeutet. Laut Charttechnik ist der Kurstrend bei EverQuote stark positiv.