EverQuote Inc. Class A: Quartalszahlen und Kursprognose – Analysten erwarten Gewinnsteigerung

In knapp drei Monaten wird die EverQuote Inc. Class A, ein Unternehmen mit Sitz in Cambridge, USA, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Investoren sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der EverQuote Inc. Class A Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Quartalszahlen werden in 99 Tagen erwartet. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 199,60 Mio. EUR ist die Spannung hoch. Laut Analystenprognosen wird ein leichter Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im dritten Quartal 2022 erzielte EverQuote Inc. Class A einen Umsatz von 92,66 Mio. EUR und es wird nun mit einem Rückgang von -17,70 Prozent auf 68,75 Mio. EUR gerechnet. Auch der bisherige Verlust soll voraussichtlich um -30,00 Prozent steigen und sich auf -7,70 Mio. EUR belaufen.

Auf das Gesamtjahr betrachtet...