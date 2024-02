EverQuote Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Analystenbewertung für die Everquote-Aktie zeigt, dass von insgesamt 4 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten 3 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Es gab keine neuen Updates im letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 16,75 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 4,1 Prozent steigen könnte. Insgesamt wird Everquote von den Analysten mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Everquote-Aktie sowohl auf kurze als auch auf lange Sicht positive Indikatoren aufweist. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 8,69 USD, während der letzte Schlusskurs bei 16,09 USD liegt. Dies deutet auf eine "Gut"-Bewertung hin. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 12,55 USD eine positive Abweichung von 28,21 Prozent, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Everquote-Aktie kurzfristig als "Neutral" und etwas längerfristig als "Gut" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI liegt bei 40,74 Punkten, während der RSI25 bei 24,93 Punkten liegt. Dies führt zu einer gemischten Bewertung, wobei die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die Everquote-Aktie basierend auf den verschiedenen Analyseindikatoren.