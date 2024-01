EverQuote Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Everquote hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist, bestehend aus 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergibt sich aufgrund der durchschnittlichen Kursprognose von 17,8 USD für das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 62,41 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Everquote verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Everquote-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 95, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 46,36, was zu einer abweichenden Bewertung und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Everquote.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Everquote, obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich positiv sind. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Everquote daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt wird Everquote von den Analysten und Anlegern mit einer "Gut"-Bewertung und einer "Neutral"-Einschätzung bewertet.