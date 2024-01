EverQuote Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Everquote als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Everquote-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 73,24, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 31,41, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität und Diskussionsintensität im Netz um Everquote herum üblich ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Zusammenfassend ergibt sich somit für Everquote in diesem Punkt die Einschätzung: "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Everquote-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) eine "Gut"-Bewertung erhält. Der aktuelle Schlusskurs liegt deutlich über beiden Durchschnittswerten, was auf einen positiven Trend hindeutet.

Insgesamt erhält die Everquote-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen und Indikatoren eine "Neutral"- bis "Gut"-Bewertung.